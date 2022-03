Женщина потратила 2,3 миллиона рублей на новую внешность из-за травли в сети

Англичанка потратила 2,3 миллиона рублей на косметологические процедуры из-за травли

Жительница Лондона потратила миллионы рублей на новую внешность из-за многолетней травли хейтеров в сети и поделилась опытом. Ее слова приводит Daily Star.

28-летняя диджей и блогерша Джоди Уэстон объяснила, что после съемок в реалити-шоу Rich Kids Go Skint («Богатые дети становятся бедными») и Eating with My Ex («Ем со своим бывшим») на ее Instagram-аккаунт (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подписались 133 тысячи человек. В связи с этим у англичанки появилось большое количество хейтеров, которые начали травить ее в сети. Так, комментаторы регулярно отмечали, что лицо Уэстон на фото сильно отличалось от ее настоящей внешности в шоу.

Женщина не смогла справиться с оскорблениями недоброжелателей и решила кардинально измениться. По ее словам, в общей сложности она потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей) на косметологические процедуры. Среди них оказались контурная пластика тела, лазерная липосакция, фотоомоложение, инъекции гиалуроновой кислоты, светодиодная терапия, лазерная эпиляция и еженедельный загар в солярии.

Англичанка призналась, что ни разу не посещала косметолога до съемок в шоу. «До участия в “Богатых детях” моя внешность была полностью естественной. Мне было больно получать комментарии по поводу своего внешнего вида, поэтому я начала углубляться в различные процедуры для лица и тела. Я не уверена в себе. Сейчас я не могу остановиться и продолжаю ходить к косметологу снова и снова», — подчеркнула она.

В январе 2021 года Джоди Уэстон рассказала о невежественном отношении к ней со стороны окружающих из-за новой прически. Во время режима самоизоляции она несколько дней подряд выходила за продуктами в непривычном для себя образе. «У меня был короткий парик брюнетки, очки для зрения, топ с высоким воротом и длинными рукавами. Такой образ больше напоминал серьезную библиотечную атмосферу», — описала она свой наряд. Она отметила, что прохожие не открывали ей двери и не делали комплиментов, как это обычно происходит с ней в образе длинноволосой блондинки.