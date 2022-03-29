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В Японии решили поменять написание Киева

Минобороны Японии решило изменить написание Киева на украинский манер
Нобуо Киси

Нобуо Киси. Фото: Kim Kyong-Hoon / Reuters

Министерство обороны Японии приняло решение поменять написание столицы Украины в своих официальных документах и материалах. Об этом заявил глава ведомства Нобуо Киси, передает ТАСС.

Согласно его заявлению, теперь название Киев в министерстве будет писаться на украинский манер. Отмечается, что в японском языке традиционно используется написание Киева, основанное на русскоязычном топониме. Так, название столицы обычно пишется тремя символами азбуки катакана и произносится как «Киэфу». В Минобороны Японии теперь же будет использоваться название «Киу» с двумя символами катаканы, которое произносится исходя из написания и звучания на украинском языке.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Согласно заявлению японских властей, под запрет в том числе попадает экспорт автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий.

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Марина Совина
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