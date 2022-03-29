Глава региона Солодов: в школах Камчатки будут отменены ограничения в связи с COVID-19

В школах Камчатки решили отменить ковидные ограничения для граждан, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы региона Владимира Солодова.

Сообщается, что когда ограничения в связи с COVID-19 перестанут действовать, занятия каждого класса будут снова проходить в разных кабинетах, а необходимость в социальной дистанции отпадет. «Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение о возвращении к доковидной системе проведения уроков. Отменены требования об отдельном учебном кабинете для каждого класса и специальном графике уроков и перемен. Отменено требование по соблюдению социальной дистанции в местах проведения аттестации», — написал глава региона.

Солодов подчеркнул, что школьникам больше не нужно предъявлять результат ПЦР-теста после контакта с больным ковидом, его необходимо сдать только после перенесенного вируса.

Ранее сообщалось, что РЖД отменят требование об обязательном ношении защитных масок в поездах дальнего следования и на вокзалах. В РЖД пояснили, что ограничения снимут в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Кроме того, у пассажиров больше не будут замерять температуру тела в ходе поездки.