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Президент Эстонии принял нового посла России и поделился мыслями о спецоперации

Эстонский президент Карис принял верительные грамоты у посла России и вспомнил об Украине
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российский посол в Эстонии Владимир Липаев передал президенту республики Алару Карису верительные грамоты. Эстонский лидер принял документы, после чего обратился к Липаеву с призывом прекратить российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Карис вспомнил об Украине в ходе дипломатической беседы с новым российским послом. «Мы будем продолжать вводить санкции, мы будем продолжать укреплять обороноспособность НАТО и мы будем продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь», — обозначил политическую позицию глава эстонского государства.

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Политик высказал мнение о том, что конфликт на Украине приведет к международной изоляции России, а также повлияет на поколения российских граждан. «Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — поделился мыслями эстонский лидер.

Ранее Эстония вместе с другими странами Прибалтики объявила о частичной высылке российских дипломатов с территории республики. В ответ МИД России принял симметричные меры.

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Дмитрий Настасьев
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