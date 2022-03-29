Кремль напомнил цель специальной операции на Украине

Песков напомнил, что целью спецоперации на Украине является денацификация

Целью специальной операции России на Украине является денацификация и она продолжается. Об этом во вторник, 29 марта, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, уровень поддержки в России специальной операции на Украине растет. Об этом сообщают все социологические организации, отметил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Глава Минобороны также подчеркнул, что специальная операция на Украине будет продолжена до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).