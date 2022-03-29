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Кремль напомнил цель специальной операции на Украине

Песков напомнил, что целью спецоперации на Украине является денацификация

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Целью специальной операции России на Украине является денацификация и она продолжается. Об этом во вторник, 29 марта, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, уровень поддержки в России специальной операции на Украине растет. Об этом сообщают все социологические организации, отметил он.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Глава Минобороны также подчеркнул, что специальная операция на Украине будет продолжена до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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