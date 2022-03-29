Кремль заявил о растущем уровне поддержки у россиян спецоперации на Украине

Песков заявил, что уровень поддержки в России спецоперации на Украине растет

Уровень поддержки в России специальной операции на Украине растет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 марта, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что о беспрецедентной поддержке россиян говорят все социологические организации.

Население одобряет действия президента России Владимира Путина, добавил представитель Кремля. «Эта поддержка чувствуется, и действительно, уровень поддержки растет. Да, это наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку президента России», — подтвердил Песков.

Накануне фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос, который показал, как люди представляют себе цели специальной операции России на Украине.

Выяснилось, что большинство респондентов (71 процент) поддержали спецоперацию и заявили, что с ее помощью власти хотят обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО.

Правильным решение о проведении спецоперации считают 73 процента опрошенных, в феврале об этом заявляли 65 процентов респондентов.