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Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России

Представитель Кремля Песков заявил, что не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюз
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

По словам Пескова, он не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюзу в случае, если там откажутся платить в рублях. При этом он подчеркнул, что «благотворительности не будет».

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Марина Совина
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