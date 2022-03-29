Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России
Представитель Кремля Песков заявил, что не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюз
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.
По словам Пескова, он не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюзу в случае, если там откажутся платить в рублях. При этом он подчеркнул, что «благотворительности не будет».