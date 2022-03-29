Представитель Кремля Песков заявил, что не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

По словам Пескова, он не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюзу в случае, если там откажутся платить в рублях. При этом он подчеркнул, что «благотворительности не будет».