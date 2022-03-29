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ООН призвала расследовать случаи пыток военнопленных на Украине

Глава миссии ООН Богнер призвала расследовать случаи пыток военнопленных на Украине

Кадр: Telegram-канал «Readovka»

ООН призывает Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на Украине. С таким заявлением выступила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает ТАСС.

«Мы проверяем все появившиеся материалы. Но, основываясь на том, что мы видели, это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного права и прав человека по гуманному обращению с пленными о недопустимости делать их предметом всеобщего обозрения, о необходимости уважать их достоинство», — сказала она.

Представитель всемирной организации отметила, что всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о пытках российских военнослужащих на Украине. Он заявил, что причастные к этому подлежат преследованию и должны понести ответственность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными.

По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Сообщалось, что это произошло на одной из баз украинских военнослужащих в Харьковской области.

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Марина Совина
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