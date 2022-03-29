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Турция привела в состояние боевой готовности тральщики и самолеты из-за мин

Турция привела тральщики и самолеты в повышенную готовность из-за мин в Черном море

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турция привела в состояние повышенной боевой готовности тральщики и самолеты из-за мин в Черном море. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Оценивается каждое поступающее уведомление, и принимаются необходимые меры. Обнаруженные мины безопасно уничтожаются», — рассказал глава Минобороны.

Акар указал, что происхождение мин точно не установлено. По его словам, турецкие силы приняли все необходимые меры предосторожности. Он отметил, что Анкара не сотрудничает по вопросам обнаружения и обезвреживания с Киевом и Москвой, так как мины обнаружены только на стороне Турции. «В этом контексте у нас есть сотрудничество с Румынией и Болгарией», — добавил министр.

Ранее турецкие власти заявили, что в Черном море со стороны города Ингеада, недалеко от границы с Болгарией, обнаружена мина. На место событий была отправлена команда подводной обороны.

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Анжелика Бережная
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