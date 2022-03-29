Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных ресурсов

«Ъ»: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных интернет-ресурсов

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора потребовал провести срочную проверку блокировки интернет-ресурсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства операторам связи.

О каких именно ресурсах идет речь, не раскрывается. Известно, что проверка должна завершиться 31 марта.

Издание поясняет, что Роскомнадзор сам блокирует сайты с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи. Источник газеты предположил, что Роскомнадзор хочет выяснить, насколько эффективно технология блокирует Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Twitter:

По информации «Ъ», ТСПУ установили не всем российским операторам. Кроме того, оборудование может не всегда корректно работать.

15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России. Он также добавил, что работа по блокировке сервисов будет продолжена. «На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — заявил парламентарий. Хинштейн также назвал блокировку VPN непростой задачей. Позднее он уточнил, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России не рассматривается.