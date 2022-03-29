В Госдуме посоветовали Западу способ расплачиваться рублями за газ

Депутат Аксаков заявил, что Запад может приобретать рубли на Мосбирже для оплаты газа

Западные страны смогут приобретать рубли по рыночному курсу на Московской бирже для оплаты поставок российского газа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

По словам Аксакова, Россия не должна менять законодательство из-за нововведения. Он пояснил, что валюта будет обменивать по курсу Мосбиржи. Способ, который посоветовал парламентарий, включает в себя следующую схему: потребитель оставляет заявку на Мосбирже на определенное количество российской валюты, определяется обменный курс, затем происходит сделка, и деньги переводятся на счет «Газпрома», который и поставляет газ.

Парламентарий отметил, что зарубежные страны могут купить рубль где угодно, включая международный валютный рынок Forex. «Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет», — заключил депутат.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. По его словам, на Западе трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушением действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях. Соглашения должны оставаться в силе, подчеркнул Хабек, и компании должны их соблюдать.

Позднее он сообщил, что Германия готова ко всем сценариям развития ситуации. Среди них правительство ФРГ с начала этого года рассматривало вариант с прекращением поставок газа из России в одностороннем порядке.