Жители одного из российских регионов легко адаптировались к пандемии

Коренным малочисленным народам Севера легко удалось адаптироваться к пандемии коронавируса

Коренным малочисленным народам Севера легко удалось адаптироваться к пандемии коронавируса. Об этом сообщило государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики», передает «Интерфакс».

Ученые международного уровня сделали такой вывод после проведения исследования в 2020-2021 годах в нескольких российских регионах. Они проводили с гражданами глубинные интервью.

Проанализировав собранные сведения, исследователи убедились, что ограничения, вызванные распространением COVID-19, не доставили критических неудобств народам Севера.

По словам ученых, северяне легко и быстро приспособились к новым условиям, хотя им как и многим пришлось ограничить свои контакты в целях сохранения здоровья.

Кроме того, власти помогали коренным народам Севера решать насущные вопросы по мобильной связи.

Ранее сообщалось, что гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) станет проще получать социальную пенсию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила депутат Елена Евтюхова.

Она пояснила, что если данные о человеке в реестре КМНС отсутствуют, то ему нужно предоставить самостоятельно документы, которые подтверждают его принадлежность к малочисленным народам Севера.