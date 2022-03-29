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На Украине объявили воздушную тревогу почти во всех областях

В центральной и западной части Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Nariman El-Mofty / AP

На Украине практически во всех контролируемых Киевом территориях объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в центральных и западных областях. Об этом сообщает Sputnik в Telegram-канале.

Судя по карте воздушных тревог, систему массового оповещения включили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях, а также всех территориально-административных образованиях на Западной Украине. Исключением стали только Одесская область и Закарпатье.

По сообщениям местных СМИ, это одна из самых масштабных воздушных тревог за время проведения российской специальной военной операции. Обычно подобные сигналы звучат перед применением Россией высокоточного оружия, поражающего военную инфраструктуру Украины.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что деэскалация на киевском направлении не означает завершения спецоперации.

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Дмитрий Настасьев
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