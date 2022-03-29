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Захарова рассказала о жертве «антироссийской аномалии» в ЕС

Мария Захарова заявила, что стратегический компас пал жертвой антироссийских аномалий в ЕС

Фото: Globallookpress.com

Стратегия Европейского союза (ЕС) по безопасности пала жертвой антироссийской аномалии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты,ру».

Дипломат отметила, что стратегический компас Брюсселя не выполнил своей главной цели — дать панорамный анализ политической обстановки вокруг ЕС по всем азимутам. «На выходе получился коньюнктурный и во многом пропагандисткий документ. Стрелка этого компаса безнадежно сбита, попытка ориентироваться по нему не приведет ЕС к миру и стабильности», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона призывает объединение отказаться от обреченного на провал конфронтационного подхода в отношениях с Россией и ее союзниками и вернуться к положениям документов Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в российском МИД рассказали, что в то время, пока Россия проводит специальную операцию на Украине, США и их западные союзники развязали против российского государства войну в киберпространстве. При этом в министерстве отметили, что вражеским атакам противостоят профильные структуры РФ.

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Виктория Кондратьева
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