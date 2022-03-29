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«Мужское государство» внесли в перечень террористов и экстремистов

Группировку «Мужское государство» внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией) добавили в официальный перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что группировка была внесена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее 25 марта сообщалось, что Минюст России внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций на основании решения Нижегородского областного суда, вынесенного в октябре 2021 года.

О том, что суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность, стало известно 18 октября. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке. Кроме того, на деятельность его сторонников неоднократно поступали жалобы.

До этого мессенджер Telegram и платформа YouTube заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Однако канал основателя в Telegram с десятками тысяч подписчиков, а также канал, с помощью которого его сторонники координировали рейды, продолжали работать.

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Асель Минбаева
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