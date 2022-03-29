Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией

Киевская делегация прибыла на переговоры с Москвой в Стамбульский дворец Долмабахче

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в Стамбульский дворец Долмабахче, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал темы переговоров с Москвой. По его словам, в программу-минимум входят гуманитарные вопросы, в программу-максимум — прекращение огня. Кулеба подчеркнул, что Киев не готов «отказываться от территорий, людей и суверенитета».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что темой переговоров не является обмен пленными.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.