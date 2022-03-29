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Иностранные работники начали уезжать из России

«Ведомости» сообщили об оттоке трудовых мигрантов из России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трудовые мигранты начали уезжать из России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей национальных диаспор в стране.

Отток отчасти объясняется тем, что у иностранных работников стало меньше способов отправить деньги домой: раньше они пользовались Western Union и банковскими переводами с Mastercard и Visa, объяснил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Кроме того, из-за снижения курса рубля работать стало невыгодно, пояснил создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар.

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Пока что бизнес не успел заметить серьезного дефицита рабочих рук, утверждает представитель одной из компаний, занимающихся курьерской доставкой (сфера в значительной мере зависит от мигрантов). Однако многие сектора в той или иной степени опираются на работников из-за рубежа: это, помимо доставки, строительство, ЖКХ, общепит, розничная торговля. В общей сложности речь идет примерно о 10 процентах ВВП, считает генеральный директор «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

По ее оценке, отток рабочей силы может привести к снижению производительности труда, замедлению темпов развития, недополучению прибыли. Мигранты стали реже приезжать в Россию еще в пандемию, и легко заменить их россиянами нельзя, считает специалист: придется менять условия труда и его оплаты, что опять же приведет либо к проблемам для бизнеса, либо к подорожанию товаров и услуг.

По подсчетам FinExpertiza, по состоянию на осень прошлого года в России стало меньше молодых работников. Число сотрудников в возрасте 20-29 лет в России к сентябрю 2021-го на годовом уровне сократилось почти на полмиллиона человек (минус 460,5 тысячи). Как отмечают эксперты, дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшее десятилетие самая активная возрастная группа потеряет еще несколько миллионов человек.

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Платон Щукин
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