Иностранные работники начали уезжать из России

«Ведомости» сообщили об оттоке трудовых мигрантов из России

Трудовые мигранты начали уезжать из России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей национальных диаспор в стране.

Отток отчасти объясняется тем, что у иностранных работников стало меньше способов отправить деньги домой: раньше они пользовались Western Union и банковскими переводами с Mastercard и Visa, объяснил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Кроме того, из-за снижения курса рубля работать стало невыгодно, пояснил создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар.

Пока что бизнес не успел заметить серьезного дефицита рабочих рук, утверждает представитель одной из компаний, занимающихся курьерской доставкой (сфера в значительной мере зависит от мигрантов). Однако многие сектора в той или иной степени опираются на работников из-за рубежа: это, помимо доставки, строительство, ЖКХ, общепит, розничная торговля. В общей сложности речь идет примерно о 10 процентах ВВП, считает генеральный директор «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

По ее оценке, отток рабочей силы может привести к снижению производительности труда, замедлению темпов развития, недополучению прибыли. Мигранты стали реже приезжать в Россию еще в пандемию, и легко заменить их россиянами нельзя, считает специалист: придется менять условия труда и его оплаты, что опять же приведет либо к проблемам для бизнеса, либо к подорожанию товаров и услуг.

По подсчетам FinExpertiza, по состоянию на осень прошлого года в России стало меньше молодых работников. Число сотрудников в возрасте 20-29 лет в России к сентябрю 2021-го на годовом уровне сократилось почти на полмиллиона человек (минус 460,5 тысячи). Как отмечают эксперты, дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшее десятилетие самая активная возрастная группа потеряет еще несколько миллионов человек.