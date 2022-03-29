В России появятся видеоуроки карельских и вепсских языков

В Карелии начали запись видеоуроков для курсов карельского и вепсского языков

В Петрозаводске началась запись курсов карельского и вепсского языков для проекта «Легко сказать?!». Об этом сообщается на официальном портале республики Карелии.

Так, курсы по ливвиковскому и карельскому наречию, а также по вепсскому языку, записываются в рамках нового проекта Союза карельского народа «Учимся вместе». Каждый блок будет включать по 10 видеоуроков — их проведут педагоги с многолетним стажем работы.

Отмечается, что записи уроков появятся в интернете в открытом доступе. После прохождения курса слушатель сможет научиться читать, писать на карельском или вепсском языке, составлять простые грамматические конструкции и рассказывать о себе.

Ранее в марте сообщалось, что в Национальном музее Карелии появятся экспозиции, посвященные истории региона в XX веке. Так, выставка затронет такие исторические события, как революцию, Северную войну, Великую Отечественную войну и индустриализацию.