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Пользу бокала вина для здоровья сердца поставили под сомнение

Ученые из США поставили под сомнение пользу употребления небольшого количества алкоголя

Фото: Unsplash

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (MGH) совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Гарварда (США) поставили под сомнение ранние исследования, доказывающие, что употребление небольшого количества алкоголя — к примеру, бокала вина — полезно для здоровья сердца. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Для этого ученые проанализировали данные более 370 тысяч взрослых со средним возрастом 57 лет и средним употреблением алкоголя около девяти порций в неделю. Оказалось, что многие участники эксперимента, которые выпивают умеренно или немного, как правило, ведут более здоровый образ жизни, чем воздерживающиеся от спиртного. Например, они больше занимаются физической активностью и активнее употребляют овощи, а также меньше курят.

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Кроме того, когда ученые провели генетический анализ образцов, взятых у участников, они обнаружили, что люди с генетической склонностью к злоупотреблению алкоголем действительно чаще потребляли большое количество спиртного и страдали гипертонией и ишемической болезнью сердца.

В марте исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) выявили влияние употребления алкоголя на прогулы на работе.

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Елена Апазиди
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