Захарова заявила об идеологическом поглощении Евросоюза НАТО

Захарова рассказала о тенденции ЕС к милитаризации и сращиванию с США и НАТО

Документ Европейского союза в области безопасности под названием «Стратегический компас» стал очередным свидетельством тенденции ЕС к милитаризации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, доктринальный документ ЕС стал очередным свидетельством нежелания Брюсселя «объективно проанализировать причины деградации в сфере евробезопасности». «С первой же строчки намечен курс конфронтации с Россией», — указала она.