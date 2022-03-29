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Захарова заявила об идеологическом поглощении Евросоюза НАТО

Захарова рассказала о тенденции ЕС к милитаризации и сращиванию с США и НАТО

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Документ Европейского союза в области безопасности под названием «Стратегический компас» стал очередным свидетельством тенденции ЕС к милитаризации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, доктринальный документ ЕС стал очередным свидетельством нежелания Брюсселя «объективно проанализировать причины деградации в сфере евробезопасности». «С первой же строчки намечен курс конфронтации с Россией», — указала она.

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Виктория Кондратьева
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