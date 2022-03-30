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Шойгу оценил российский самолет «Премьер»

Шойгу сообщил, что самолет А-100 «Премьер» обеспечит базу для модернизации систем ДРЛО

Кадр: RT

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил потенциал российского самолета А-100 «Премьер». Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения обеспечит базу для модернизации систем этого типа, заявил глава Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Данный самолет воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)», — сообщил он в ходе селекторного совещания во вторник.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» основан на базе тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А. Самолет заменит российские машины А-50 и А-50У. А-100 получил новый радиотехнический комплекс «Премьер».

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Ранее в «Ростехе» сообщили, что самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» получит защитное стекло с увеличенной светопропускаемостью.

В феврале стало известно, что А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенным радиолокационным оборудованием.

В октябре 2021 года генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков рассказал о разработке нового беспилотника. Аппарат является аналогом самолета А-50.

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Даниил Иринин
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