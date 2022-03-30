В односторонних санкциях усмотрели новые гуманитарные проблемы

Зампостпреда Китая при ООН Бин заявил, что односторонние санкции нанесут ущерб обществу

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин усмотрел в односторонних санкциях новые гуманитарные проблемы. Он заявил об этом на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, передает РИА Новости.

«Широкие неизбирательные санкции нанесли удар по глобальным финансовым рынкам, рынкам энергоресурсов, продовольствия и продолжат наносить ущерб жизни общества, вызывая новые гуманитарные проблемы», — сказал зампостпреда.

По его словам, развивающиеся страны, не являющиеся сторонами этого конфликта, не должны вовлекаться в конфронтацию и страдать от последствий «геополитических столкновений между крупными державами». «Санкции и экономические блокады только усугубят нехватку продовольствия, скачки цен, будут подрывать производство продуктов и цепочки поставок продовольствия», — высказал мнение Бин.

Он также призвал к увеличению международной координации для стабилизации поставок продуктов и цен на еду. Следует воздерживаться от неоправданных ограничений на экспорт и сохранять стабильную работу рынков, заключил он.

29 марта сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги договорились сохранять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции на Украине. Они призвали президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем».