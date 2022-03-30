Стало известно о состоянии Тутберидзе после Олимпиады в Пекине

Хореограф Железняков рассказал, что на Этери Тутберидзе не было лица после Олимпиады-2022

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о состоянии тренера после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит Metaratings.ru.

«На Этери вообще лица не было. На мой вопрос: "Как ты?" она ответила: "Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась". Высосали начисто все соки из наших девчонок, вампирюги», — описал Железняков эмоции Тутберидзе. Он посчитал, что из-за допинг-скандала с участием ученицы тренера Камилы Валиевой фигуристки и болельщики не смогли насладиться праздником.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России стала победительницей.

В личном турнире Валиева стала четвертой. Победила еще одна ученица Тутберидзе Анна Щербакова.

