Названо число эвакуированных в Россию с Украины граждан с начала спецоперации

МО РФ: с начала спецоперации с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуированы свыше 509 тыс. человек

Министерство обороны России назвало число эвакуированных граждан из районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего с начала спецоперации было вывезено свыше 509 тысяч человек, из которых 104 807 — дети, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

За прошедшие сутки были эвакуированы 20 495 человек, из них 3384 ребенка. Россия в среду, 30 марта, открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному в Россию и в сторону западных границ Украины. Эта процедура происходит регулярно с 4 марта, уточнил представитель оборонного ведомства.

Киев, в свою очередь, заявил еще четыре маршрута на запорожском направлении, добавил Мизинцев. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы неукоснительно соблюдают режим тишины. С 31 марта Вооруженные силы России откроют дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, сообщил генерал-полковник.

Мизинцев выступил с требованием о соблюдении режима тишины и обеспечении безопасного движения автобусов на этом участке к украинским властям. «В свою очередь, российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня», — пояснил он.

Генерал-полковник также сообщил, что российские вооруженные силы ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода 60 иностранных судов, заблокированных в портах Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. По его словам, это плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции России на Украине.

