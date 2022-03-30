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Модели рассказали о страшных последствиях насилия со стороны основателя Playboy

Модели рассказали о последствиях насилия со стороны основателя Playboy Хью Хефнера

Фото: Joe Seer / Shutterstock

Бывшие манекенщицы эротического журнала Playboy поделились страшными последствиями насилия, с которым они столкнулись во время жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. На эту тему они высказались в очередном выпуске подкаста Secrets of Playboy.

Близнецы Кристина и Карисса Шеннон рассказали, что впервые столкнулись с сексуальным насилием со стороны предпринимателя в день их 19-летия, когда они переехали в его дом в 2009 году. Экс-модели объяснили, что мужчина накачал их наркотиками и заставил выпить большую дозу алкоголя, чтобы они не могли сопротивляться его действиям.

По словам сестер, в первый раз Хефнер склонил их только к оральному сексу. «Представьте, что занимаетесь сексом со своим дедушкой. Именно так мы себя чувствовали, к тому же он называл нас своими детьми. После этого мы долго отмывались в душе, чтобы смыть с себя отвращение, но такие вещи никогда не забываются», — высказались они.

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Собеседницы издания признались, что основатель Playboy насиловал их более 10 раз, не используя при этом средства контрацепции. По этой причине девушки подхватили хламидиоз — инфекцию, передаваемую половым путем. Кроме того, Карисса забеременела от Хефнера и в тайне от него сделала аборт. «Я хотела избавиться от существа во мне», — уточнила она.

«Хью обладал огромной властью, его дом — это культ, который изолирует тебя от внешнего мира. Находясь там, ты просто теряешь себя, словно находишься в тюрьме. Когда мы покинули особняк, врачи диагностировали у нас посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), с которым мы боремся до сих пор», — заключили бывшие манекенщицы.

Ранее другая бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.

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Майя Пономаренко
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