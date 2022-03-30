Американское издание предрекло конец гегемонии США

The Incept: обострение на Украине ознаменовало появление постамериканского мира

Обострение на Украине ознаменовало появление постамериканского мира. К такому мнению пришли журналисты американского издания The Intercept. В своей статье они предрекли конец гегемонии США, пишет РИА Новости.

Авторы отметили, что несмотря на предпринимаемые попытки давления со стороны Вашингтона, ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки отказались принимать чью-либо сторону и выбрали «нейтральный путь».

В частности, изолировать Россию отказались Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика. Кроме того, в ООН группа государств, включая ЮАР, воздержались от принятия резолюции по изоляции России.

По мнению авторов статьи, такая позиция этих государств вызвала шок у западных элит, привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию те должны занимать. Журналисты считают, что эта ситуация показывает падение авторитета США для большей части мира. Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил, уверены они.

«Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях», — считают авторы статьи.

Ранее стало известно, что американцы начали терять веру в лидерство США в мире. По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC News, 53 процента жителей США считают ситуацию в стране «началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире».

Также сообщалось, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства, сократившись до 40 процентов.