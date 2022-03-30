Описан климат Марса в древности

Американские ученые описали климат Марса в древности благодаря изучению льда на кратерах

Американские ученые из Университета Пердью смогли описать климат Марса в древности благодаря изучению кратеров вулканов на этой планете. Исследование было опубликовано в журнале AGU Geophysical Research Letters.

Ледяные отложения на кратерах вулканов отражают температуру, гидрологию и планетарную динамику планеты. Наклон и орбита планеты влияют на температуру и солнечный свет на поверхности, что способствует установлению определенного климата. Более толстые и чистые слои льда иллюстрируют холодные периоды с большим накоплением ледяного покрова. Тонкие и пыльные слои отображают более теплые периоды.

Ученые сопоставили характер наледи на кратерах в южном полушарии планеты с наклоном оси Марса, а также его орбитальной прецессией — вызванным гравитацией явлением, при котором ось медленно и непрерывно изменяет ориентацию вращения астрономического тела. Полученные результаты позволили специалистам проследить, как изменялся климат Марса в течение последних четырех миллионов лет. Это также помогло им понять, что именно повлияло на погодные условия на планете, а это, в свою очередь, важно для понимания сроков, когда Марс был пригоден для жизни.

В марте 2022 года американский стартап Aquarian Space заявил о старте финансирования проекта по созданию высокоскоростного интернета между Землей, Луной и Марсом.