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На новой памятной монете появится остров-град Свияжск

Центробанк выпустит серебряную монету в 25 рублей с изображением остров-града Свияжск

Фото: Банк России

Центробанк выпустит новую серебряную монету номиналом в 25 рублей с изображением музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, монета станет продолжением серии «Памятники архитектуры России». На оборотной стороне появятся рельефные изображения остров-града Свияжска и его герба.

Монету изготовят из сплава 925-й пробы, в ней будет содержаться 155,5 грамма серебра. Тираж составит тысячу штук.

Ранее в марте в Свияжске запустили новую интерактивную карту для туристов под названием «Революционер». Во время прогулки по острову путешественники смогут познакомиться с историей Гражданской войны в Поволжье. Чтобы получить доступ к материалам, необходимо установить специальное мобильное приложение.

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Мария Гейн
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