Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления

Древнейшие мумии Чинчорро из списка наследия ЮНЕСКО оказались под риском исчезновения

Чилийские ученые бьют тревогу — древнейшие мумии оказались под риском исчезновения по причине глобального потепления. Из-за аномальных дождей и ветра останки выходят на поверхность земли. Об этом пишет The Guardian.

На данный момент часть мумий племени Чинчорро находится под землей на песчаном склоне холма в Арике, чилийском портовом городе на краю пустыни Атакама. Эта территория вместе с погребениями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за увеличившегося числа аномальных дождей и ветра мумии, возраст которых насчитывает около семи тысяч лет, начали выходить на поверхность земли. Археологам регулярно приходится помечать эти области и перезахоранивать останки.

Кроме того, некоторая часть мумий находится в музее. Ранее сотрудники жаловались, что из-за повышения влажности воздуха, вызванной также глобальными изменениями климата, в экспонатах активизировались бактерии, которые превратили останки в черную слизь.

Останки кочевников Чинчорро долгое время считались самыми старыми мумиями в мире. Однако исследование, опубликованное в 2022 году в журнале European Journal of Archaeology, гласит, что захоронения охотников-собирателей в долине Садо (Португалия) насчитывает около восьми тысяч лет.

В марте 2022 года в Египте обнаружили пять древних гробниц, которые находились около Ступенчатой пирамиды в Саккаре — древнейшего крупного каменного здания в мире.