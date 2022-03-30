Защитивших детей от ворвавшейся с ружьем в детсад россиянки наградят

В Красноярске наградят воспитательниц, которые защитили детей во время стрельбы в детсаду

Воспитательниц детского сада в Красноярске, защитивших детей от ворвавшейся с ружьем россиянки, представят к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале.

«Евгения, Наталья и Ирина — имена этих отважных молодых женщин должны знать все красноярцы. (...) Не растерялись, защитили детей!» — написал глава региона.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила отца, а затем отправилась в детсад.

Сообщалось, что ворвавшуюся с ружьем женщину заметила инструктор по физкультуре и повалила на пол. В этот момент случайно произошел выстрел в стену. На подмогу коллеге бросилась воспитательница, вдвоем сотрудницы детсада удерживали девушку до прибытия наряда Росгвардии.

Позже женщина призналась, что из ненависти к мужчинам планировала убить воспитывавшихся в детском саду мальчиков.