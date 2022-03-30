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Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал на Южно-Украинскую АЭС

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Южно-Украинскую атомную электростанцию, расположенную в Николаевской области. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы МАГАТЭ, он приехал на Южно-Украинскую АЭС для встречи с официальными лицами правительства Украины и персоналом станции.

По его словам, агентство намерено оказывать техническую помощь стране в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов во время боевых действий. По словам Гросси, присутствие МАГАТЭ в стране даст шанс предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия как для здоровья населения, так и для окружающей среды — не только на Украине, но и за ее пределами.

20 марта стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Украину для проведения переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. В заявлении агентства говорится, что МАГАТЭ отправит на Украину собственных экспертов.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Россия уже взяла на себя обеспечение безопасности украинских ядерных объектов, а также поддержала инициативу о заключении договоренности между МАГАТЭ, Россией и Украиной.

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Алиса Реброва
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