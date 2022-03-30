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Диетологи назвали шесть способствующих похудению рецептов омлетов

Диетолог Харрис-Пинкус предложила добавлять в омлет острый перец для похудения

Фото: Christian Fischer / imago-images.de / Globallookpress.com

Диетологи назвали шесть самых полезных рецептов омлетов, которые способствуют похудению. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус посоветовала готовить омлет из одного целого яйца и двух яичных белков. По ее словам, это поможет сделать блюдо менее жирным и калорийным, но при этом сытным. Также она предложила рецепт омлета с зеленым перцем, помидорами и сыром чеддер, в котором содержится клетчатка, насыщенные жиры и нормальное количество калорий.

Еще один рецепт Харрис-Пинкус — омлет с халапеньо и помидором. Она объяснила, что этот перец настолько острый, что добавлять соль и другие специи в блюдо уже не понадобится.

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Диетолог Джинджер Халтин рекомендовала свои рецепты. Первый: омлет с карамелизированным луком, который придаст насыщенный вкус и позволит отказаться от других, более жирных добавок. Также Халтин обратила внимание на омлет с копченым лососем, шпинатом, помидорами и оливками.

Специалист заключила, что в любой омлет можно добавить авокадо или сыр фета, чтобы сделать блюдо более сытным.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты питания вызывают депрессивное состояние и как он с этим борется. По словам эксперта, фастфуд, мясо, колбасы и сосиски опасны тем, что ведут к упадку сил и грусти.

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Евгения Черкасова
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