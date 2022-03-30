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Стало известно о состоянии вернувшихся на «Союзе МС-19» космонавтов

Юрий Гидзенко сообщил, что самочувствие вернувшихся с МКС космонавтов в пределах нормы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Стало известно самочувствие космонавтов, вернувшихся 30 марта с МКС на Землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко.

Он уточнил, что состояние космонавта Петра Дуброва несколько хуже, чем у его напарника Антона Шкаплерова и американского коллеги из НАСА Марка Ванде Хая. Однако Гидзенко в разговоре с журналистами подчеркнул, что все в пределах нормы, так как у Дуброва это был первый подобный полет.

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Часть космического корабля «Союз МС-19» приземлилась на бок в степи в Казахстане. Замруководителя полетом отметил, что это было ожидаемо из-за погодных условий.

В октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» вернулась на Землю съемочная команда фильма «Вызов», среди которых были космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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Елена Апазиди
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