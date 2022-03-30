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Европейский суд отклонил иск RT о приостановке действия санкций ЕС

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС. Об этом сообщается на сайте инстанции.

«Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ранее 24 марта национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT на территории республики. «Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today», — говорилось в заявлении австрийского парламента.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. До этого вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.

О том, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран, стало известно 2 марта.

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Асель Минбаева
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