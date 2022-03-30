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В Екатеринбурге улучшат условия жизни для полосатого варана

Екатеринбургский зоопарк улучшит вольер для полосатого варана

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк переоборудует вольер для полосатого варана, чтобы улучшить условия его жизни. Об этом в среду, 30 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, модернизировать вольер для пресмыкающегося зоосад обязала областная прокуратура. В надзорном ведомстве установили, что в нынешних условиях у варана нет специального помещения, где он мог бы укрываться от глаз посетителей зоопарка и отдыхать.

Соответствующее требование прокуратуры было направлено в один из судов Екатеринбурга, который его в итоге удовлетворил. Зоосад пытался обжаловать это решение, однако оно было оставлено без изменений.

Ранее сообщалось, что в Международный день медведя 23 марта в екатеринбургском зоопарке проснулись медведи. Из спячки вышли белокоготный медведь Карат, пожилая медведица Ветка и гималайский медведь Гай.

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Варвара Кошечкина
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