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Ректору Шанинки не удалось оспорить в Мосгорсуде свое содержание в изоляторе

Мосгорсуд проигнорировал жалобы защиты ректора Шанинки на содержание в изоляторе
Сергей Зуев

Сергей Зуев. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Ректору Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергею Зуеву через своих представителей не удалось оспорить в Мосгорсуде свое содержание в изоляторе. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, фигурант дела по хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года», Сергей Зуев через свою защиту подал жалобу на продление ареста, но Мосгорсуд ее отклонил, а решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья ректора постепенно ухудшается. Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи сообщал, что ректора не переводят в гражданскую больницу, а пытаются лечить в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина». Но там нет никакого оборудования для работы с кардиологическими заболеваниями.

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и бывший ректор этого же ВУЗа Сергей Зуев. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.

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Леонид Микуляк
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