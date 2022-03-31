Байкерский стиль вернулся в моду благодаря показам известных брендов на Неделях моды

Байкерский стиль вернулся в моду благодаря показам осенне-зимних коллекций известных брендов на Неделях моды в 2022 году. Соответствующий материал приводит британский журнал i-D.

Отмечается, что в тренде оказались не только куртки из кожи: мотивы мотокросса также прослеживались в оформлении платьев и аксессуаров таких модных домов, как Dior и Balmain. Кроме того, ранее изделия в подобном стиле были представлены люксовыми брендами Louis Vuitton, Celine, Alexander McQueen. Автор материала Хосе Криалес-Унсуэта связал данную тенденцию «с неизменной одержимостью дизайнеров женской одежды контрастом изящества и жесткости».

Согласно материалу, использование мотоциклетной тематики в фэшн-индустрии имеет богатое прошлое. История байкерской куртки восходит к 1928 году, когда американская компания Schott NYC создала модель Perfecto с застежкой-молнией с открытым краем и оформленной кнопками в области воротника и пояса.

К тому же данный предмет гардероба стал одним из атрибутов поп-культуры после того, как голливудский актер Марлон Брандо появился в нем в фильме «Дикий» 1953 года. Участники известных панк-рок-групп The Ramones и Sex Pistols также отдавали предпочтение кожаной куртке, превратив ее в символ контркультуры. Помимо этого, в 1980-х года французский модельер Жан Поль Готье включил кожаный жакет в свои коллекции, таким образом закрепив его в модной индустрии.

Ранее в марте сообщалось, что яркие наряды в клоунском стиле, получившие название «клоункор», стали новым трендом благодаря пользователям TikTok и известным дизайнерам. По мнению американского модельера Батшевы Хей, которая продемонстрировала огромные пышные платья, украшенными помпонами и оборками в своей предосенней коллекции 2022 года, у появления «клоункора» были особые предпосылки. «Шутовской стиль коллекции проистекает из желания повеселиться, отойти от серьезности, которая исходит от всех нас, переживающих очень печальное и трудное время. Мир сейчас настолько страшен и мрачен, что строгой и сдержанной одежды вокруг кажется слишком много», — завила она.