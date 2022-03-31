Президент Абхазии оценил идею воссоединения Южной и Северной Осетии

Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной

Президент Абхазии Аслан Бжания оценил идею воссоединения Южной и Северной Осетии. Об этом он высказался в эфире телеканала АГТРК.

Бжания поприветствовал стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной в рамках российского государства и выразил уверенность в том, что это отвечает интересам южных осетин.

Он добавил, что Абхазия продолжит выстраивать отношения с Россией «в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года», который предполагает «проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства», а также «содействие социально-экономическому развитию» республики.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил ее объединение с Северной Осетией в том случае, если частично признанная республика войдет в состав России. При этом он отметил, что после объединения регионов новый субъект может получить название Осетия — Алания.

До этого Бибилов также заявлял о планах его республики в скором времени войти в состав РФ. Он назвал это стратегической целью Южной Осетии и подчеркнул, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации соответствующей инициативы.