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В Турции создали новую крылатую ракету

Компания Roketsan объявила о создании крылатой ракеты с дальностью более 150 километров

Кадр: Roketsan

В Турции представили новую крылатую ракету Çakır. Боеприпас, разработанный оборонной компанией Roketsan, может поражать надводные и прибрежные объекты. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Новый боеприпас может входить в арсенал самолетов, а также сухопутных и морских платформ. Ракета получила турбореактивный двигатель KTJ-1750 и головку самонаведения, которая позволяет поражать цели при любых погодных условиях.

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Презентация Çakır состоялась на одном из объектов Roketsan с участием главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира.

Ранее заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщил, что Россия готова создать авиационную версию ракеты «Циркон».

В январе стало известно, что в России работают над созданием мини-ракет для самолетов и кораблей.

В октябре 2021 года в Турции испытали малогабаритную ракету METE. Боеприпас предназначен для вооружения квадрокоптеров.

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Даниил Иринин
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