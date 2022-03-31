Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе

Президент Турции Эрдоган назвал оборонительным ответом действия Азербайджана в Карабахе

Действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха являются «оборонительным ответом», такую оценку дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее 28 марта Ереван предложил Баку начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Армянские власти также заявили, что Азербайджан пытается обвинить Армению в деструктивных действиях в отношении мирного соглашения.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха. Москва заявила о нарушении Азербайджаном соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку, в свою очередь, призвал миротворцев «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ о введении военного положения на территории республики.