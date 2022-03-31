Минобороны РФ заявило об открытии коридора из Мариуполя по просьбе Франции и ФРГ

Минобороны: по личным просьбам Макрона и Шольца Россия откроет гумкоридор из Мариуполя

Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Согласно сообщению Минобороны России, гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске будет открыт с 10:00 по московскому времени 1 апреля этого года. Также для успешного проведения операции предлагается провести ее при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

25 марта Макрон заявил, что Париж, Анкара и Афины хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя. Французский лидер тогда рассказал, что его мысли — с жителями Мариуполя, которые «проживают большую драму».

