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В США назвали самую большую угрозу из России

В Popular Mechanics заявили, что ядерное оружие России является наибольшей угрозой для США

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Самая большая угроза России для США заключается в ее ядерном арсенале, пишет американский журнал Popular Mechanics.

«Россия имеет 534 межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, ядерные ракеты морского базирования и тяжелые стратегические бомбардировщики с общим количеством термоядерных боеголовок в 1565 единиц. Большая часть этого арсенала нацелена на Соединенные Штаты», — заявило издание.

Среди новейших вооружений — носителей ядерного оружия, которые Вашингтон разрабатывает в настоящее время, — в публикации называются новая МБР наземного базирования, атомная подводная лодка (АПЛ) типа Columbia и стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider.

Издание уверено, что на фоне спецоперации России на Украине бюджет Пентагона в части ядерного оружия может быть увеличен.

В феврале Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала строительство шестого B-21 Raider.

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Иван Потапов
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