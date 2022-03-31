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UFC нашел замену сопернику Олейника

Россиянин Алексей Олейник подерется с американцем Джаредом Вандераа в UFC

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел нового соперника для российского тяжеловеса Алексея Олейника. Об этом сообщил журналист Eurosport Марсел Дорфф в Twitter

29-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Джаред Вандераа заменит Илира Латифи, который снялся с поединка против Олейника из-за болезни. Россиянин подерется в рамках турнира UFC 273, который состоится 10 апреля.

Турнир UFC 273 возглавит противостояние Алекса Волкановски и Чон Чхан Сона. В со-главном поединке сойдутся Алджамэйн Стерлинг и россиянин Петр Ян. Оба боя — титульные. Также в рамках турнира выступит шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он разделит октагон с бразильцем Гилбертом Бернсом.

44-летний Олейник не одерживал победы с мая 2020-го, когда он оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Россиянин проиграл последние три поединка в UFC. В июне 2021-го он уступил молдавскому тяжеловесу Сергею Спиваку. Всего на счету россиянина 59 побед при 16 поражениях.

Николай Костюков
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