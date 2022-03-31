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В США усовершенствовали систему ПРО

Lockheed Martin интегрировала ракету PAC-3 MSE в состав комплекса THAAD

Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Reuters

В США усовершенствовали систему противоракетной обороны (ПРО). В состав комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) интегрировали ракету PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Об этом сообщается на сайте компании Lockheed Martin.

29 марта Lockheed Martin совместно с армией США и Агентством по противоракетной обороне США провели испытания THAAD с новой ракетой. PAC-3 MSE успешно поразила цель, которая имитировала баллистическую ракету. Новая ракета позволяет обеспечить многоуровневую противоракетную оборону.

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Ракета Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) MSE получила новый двигатель, который обеспечивает увеличенную дальность и маневренность боеприпаса. В составе комплекса MIM-104 Patriot PAC-3 MSE может перехватывать ракеты на дальности до 35 километров.

Противоракетный комплекс THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В состав комплекса входит одноступенчатая твердотопливная противоракета.

В феврале комплекс THAAD с ракетой PAC-3 MSE испытали на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико.

В августе 2021 года в США испытали ракету PAC-3 MSE. Боеприпас успешно перехватил тактическую баллистическую ракету.

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Даниил Иринин
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