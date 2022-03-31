Главу правящей партии Польши обвинили в транслировании «российской пропаганды»

Аналитик Рэнкас заявил, что вице-премьер Польши Качиньский транслирует пропаганду России

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в своих заявлениях с призывами участвовать в конфликте на Украине транслирует российскую пропаганду. Таким мнением поделился польский аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт напомнил о том, что ранее польские спецслужбы обвинили главу правящей партии Польши «Право и справедливость» в транслировании неправдоподобных заявлений о «планах польской интервенции и ввода польских войск под эгидой НАТО на Западную Украину». «Но не прошло и нескольких дней, как Ярослав Качиньский в Киеве заявил о готовности поляков вмешаться в конфликт на Украине! То есть польский лидер транслировал российские нарративы», — констатировал Рэнкас.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о превращении Варшавы в передовой рубеж НАТО. По его словам, резкое увеличение присутствие войск США на территории Польше означает «перекос» для общеевропейской безопасности, который гораздо опаснее мифической «русской угрозы».

16 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о предложении отправить на Украину миротворцев НАТО. Позднее власти 30 государств, включенных в состав альянса, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение польского премьера.

