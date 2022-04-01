Россия пообещала ответить на высылку первого секретаря посольства из Болгарии

В МИД России пообещали ответить на высылку первого секретаря посольства РФ из Болгарии

Москва ответит на действия Софии, объявившей первого секретаря посольства России в Болгарии персоной нон грата. Об этом заявили в МИД России, цитату приводит РИА Новости.

«Реакция у нас неизменная — ответим», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о том, что один из российских дипломатов якобы занимался «нерегламентированной разведывательной деятельностью».

Ранее генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предоставил российской разведке информацию о резервистах бундесвера, а также о гражданско-военном сотрудничестве и связанной с ним «гражданской обороне». Обвиняемый, в частности, предоставил информацию о последствиях экономических санкций Германии и ЕС против России в 2014 году и о российском газопроводе «Северный поток-2».