Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским

Президент Турции Эрдоган предложил коллеге из России Путину встретиться с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным и предложил организовать его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

По словам Эрдогана, организация этой встречи — главный приоритет Анкары.

Ранее президент Турции говорил, что местом встречи политиков может быть Стамбул. «Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал Эрдоган.

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

