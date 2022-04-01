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Минпромторг предложил ФНС отменить чеки

Минпромторг предложил ФНС разрешить бизнесу не выдавать чеки, чтобы сократить расходы

Фото: Pixabay

Минпромторг предложил Федеральной Налоговой службе (ФНС) отменить чеки, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Согласно инициативе, покупатель сможет получить чек в бумажном или электронном виде, только если попросит об этом. Такая мера позволит сократить бизнесу расходы на чековую бумагу, которая подорожала из-за санкций, и экономить до 30 млрд рублей в год. В документе также сообщается, что зарубежные поставщики кассовой ленты сократили отгрузки товара, а отечественные изготовители не сокращали производство. Нехватки ленты пока не наблюдается, но закупать ее ритейлеры стали гораздо активнее.

Ранее ФНС решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдавать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты. Бизнес предупреждал, что чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Подобную тенденцию объяснили прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.

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Марина Совина
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