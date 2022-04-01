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Тренер Чимаева назвал единственный минус в работе с бойцом UFC

Тренер Чимаева заявил, что нежелание бойца UFC снизить нагрузки — минус в работе с ним

Фото: Jeff Bottari / Getty Images

Тренер по бразильскому джиу-джитсу Алан до Насименто назвал единственный минус в работе со шведским бойцом смешанного стиля (MMA) Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает Sherdog.

Насименто рассказал о подготовке Чимаева к поединку против бразильца Гиберта Бернса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тренер подчеркнул, что привлек к спаррингам мастеров джиу-джитсу, чтобы спортсмен чеченского происхождения не имел проблем в партере.

«Единственный минус в работе с ним в качестве тренера — он не желает снижать нагрузки. Его необходимо убеждать делать это. Если за ним не следить — он будет пахать весь день», — добавил Насименто.

Бернс и Чимаев подерутся на турнира UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля. Во втором по значимости поединке вечера сойдутся россиянин Петр Ян и Алджамэйн Стерлинг. Они поспорят за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В главном бою встретятся Александр Волкановски и Чэн Сон Джунг.

Чимаев одержал десять побед в десяти поединках. Четыре из них — под эгидой UFC. В последнем бою он вынудил сдаться в первом раунде китайца Ли Цзинляна.

Николай Костюков
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