Тренер Непомнящий рассказал о делающем непозволительные вещи Дзюбе

Тренер Валерий Непомнящий рассказал, что Артем Дзюба обзывает игроков и смеется над ними

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с форвардом «Зенита» и сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, игрок делает непозволительные вещи. «Он обзывает игроков, смеется над ними. Кого Дзюба подкалывал в "Томи"? Всех подряд», — рассказал Непомнящий.

Тренер подчеркнул, что Дзюба хочет находиться на высшем уровне и требует этого от остальных. «Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, то злится», — добавил Непомнящий.

Дзюба выступал за «Томь» под руководством Непомнящего с 2009-го по 2010 год. Он провел за томскую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.